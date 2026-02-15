L'Italia ha raggiunto il traguardo delle venti medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, grazie alla straordinaria performance di Federica Brignone. L'atleta azzurra ha trionfato sia nel SuperG che nello slalom gigante, diventando così la prima donna nella storia a ottenere questo doppio successo, un risultato che fino a ora era stato raggiunto solo da Alberto Tomba a Calgary nel 1988. Con queste vittorie, Brignone ha superato Deborah Compagnoni con la sua quinta medaglia olimpica e il secondo oro in questi Giochi.



Dopo aver mostrato un dominio nella prima manche, Brignone ha confermato la sua superiorità anche nella seconda, chiudendo con un tempo di 2.13.50, davanti alle scandinave Hector e Stjernesund, vincitrici dell'argento con un distacco di 0.62 secondi. Il podio era tutto ciò di cui l'Italia aveva bisogno per eguagliare il record di venti medaglie ottenuto a Lillehammer nel 1994, e il risultato è stato raggiunto con successo.



La competizione è stata un trionfo per le atlete italiane: il tempo di Asja Zenere è stato eccellente e Lara Della Mea ha compiuto una grande rimonta, passando dal 15° al 4° posto nonostante un grave errore all'inizio della gara, sfiorando così il podio. Purtroppo, la medaglia le è sfuggita a causa del doppio argento delle scandinave. Decima è stata Sofia Goggia, che ha avuto un calo nella seconda manche, mentre Zenere ha chiuso al 14° posto.



Per Brignone si tratta del secondo oro in questi Giochi e della quinta medaglia individuale in carriera, diventando così la sciatrice italiana con il maggior numero di medaglie olimpiche individuali. L'Italia ha eguagliato il totale di venti medaglie e sette ori ottenuti a Lillehammer 1994, con la possibilità di battere questo record nelle prossime competizioni.

Le vittorie di Brignone hanno suscitato anche commenti sui social delle principali figure politiche italiane. Elly Schlein scrive: "Oltre le medaglie, oltre il capolavoro. Federica Brignogne questa settimana ha scritto una pagina di storia dello sport".

Mentre la premier Giorgia Meloni commenta: "Neanche il tempo di esultare per l’oro nello sci alpino che arrivano altri due capolavori azzurri: argento nello snowboard cross a squadre miste con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva - risultato che ci permette di superare lo storico record di medaglie di Lillehammer - e oro nel biathlon con Lisa Vittozzi. Grandiosi!".