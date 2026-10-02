Il confronto sulla leadership del centrosinistra torna al centro del dibattito tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle. A intervenire è Giuseppe Conte, che a margine di un'iniziativa a Frosinone ha commentato le parole pronunciate da Elly Schlein durante la Direzione nazionale del Pd.

"Schlein ha ufficialmente confermato che per lei sono due le strade: o la candidata premier è lei, oppure ci saranno le primarie. Io credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica".

La segretaria dem, nel suo intervento, aveva rivendicato il peso elettorale del Pd all'interno dell'alleanza, spiegando che nella costruzione del programma "uno non vale uno" e sottolineando che il partito ha ottenuto il doppio dei voti delle altre forze alle europee, alle regionali e alle comunali.

Conte ha quindi collegato il tema della leadership anche alla linea politica del Movimento 5 Stelle, richiamando il significato che attribuisce allo slogan storico "uno vale uno".

"Per me uno vale uno significa che contano i cittadini che per la stragrande maggioranza, il 60 e il 70%, dice basta a questa escalation militare, a suon di armi", dice Conte facendo riferimento all'orientamento degli elettori M5S in relazione al sostegno all'Ucraina.

Il leader pentastellato ha poi elencato le priorità che, secondo la sua posizione, dovrebbero essere al centro dell'azione politica: dalla riduzione delle spese per il riarmo agli investimenti in sanità, scuola, asili nido e istruzione.

"Dicono basta al riarmo, vogliono che i soldi siano messi nella sanità, nella scuola, asili nido, nell'istruzione. Ecco, per me conta loro e dare a loro una prospettiva di cambiamento della politica di questo governo Meloni. Ovviamente dovremo lavorare, io per primo, ma tutti con spirito autenticamente unitario per mandare a casa Meloni e cambiare completamente politica sul piano interno e sul piano della politica estera", conclude.