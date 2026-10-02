Si sono ritrovati senza più riferimenti in una zona particolarmente impervia di Monte Nieddu, nel territorio di Padru, ma sono riusciti a chiedere aiuto prima che la situazione diventasse più difficile da gestire. Protagonisti dell’intervento, nel primo pomeriggio di oggi, sono stati due giovani escursionisti di nazionalità olandese.

I due, dopo aver perso l’orientamento e constatato l’impossibilità di proseguire autonomamente, hanno lanciato l’allarme, facendo scattare le operazioni di soccorso. Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, affiancata dall’alto dall’equipaggio del nucleo elicotteri di Fertilia, intervenuto con Drago 144.

L’individuazione dei due escursionisti è avvenuta grazie alla ricognizione aerea. Una volta localizzati, gli operatori hanno raggiunto i due giovani e predisposto il recupero mediante il verricello, con l’impiego degli elisoccorritori.

Entrambi sono stati quindi issati a bordo dell’elicottero e trasportati in una zona sicura. Nonostante le difficoltà legate alla conformazione del territorio, i due escursionisti sono stati recuperati in buone condizioni di salute e non hanno avuto bisogno di essere accompagnati in ospedale.