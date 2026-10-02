Da oggi, venerdì 2 ottobre 2026, arriva uno sconto del 20% sul gasolio destinato all'uso agricolo. Eni ha annunciato l'estensione della riduzione sul prezzo dei carburanti a favore del mondo dell'agricoltura e della pesca. Lo sconto sarà applicato al netto dell'Iva e resterà in vigore, per il momento, fino al 31 ottobre 2026, con la possibilità di una proroga fino alla fine dell'anno.

L'intervento si inserisce nel quadro delle misure adottate nelle ultime settimane per contenere l'impatto del caro-carburanti. Dal 28 settembre, infatti, Eni ha introdotto sulla propria rete un price cap che ha fissato a 1,99 euro al litro il prezzo massimo della benzina e a 2,19 euro quello del gasolio, inizialmente per 30 giorni e con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno.

Nei giorni precedenti era inoltre entrata in vigore la riduzione temporanea delle accise sul gasolio: dopo il taglio di 12,2 centesimi al litro applicato fino al 25 settembre, dal 26 settembre al 5 ottobre la riduzione è stata fissata a 6,1 centesimi al litro, Iva compresa.

Intanto, sul fronte dei carburanti, negli ultimi giorni altre compagnie hanno annunciato interventi sui prezzi. Dopo Eni, anche Ip ha seguito la strada del contenimento dei listini, mentre Q8 ha introdotto dal primo ottobre un proprio price cap su benzina e diesel. Anche Tamoil ha annunciato misure per mitigare il prezzo dei carburanti sulla propria rete, in vigore fino al 31 ottobre.

La misura annunciata oggi da Eni avrà dunque una prima scadenza al 31 ottobre, ma potrà essere prorogata fino al 31 dicembre.