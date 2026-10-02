Nuova giornata dedicata alla donazione del sangue ad Alghero. Domani, sabato 3 ottobre 2026, dalle 8 alle 12, l’Avis Comunale di Alghero organizza una raccolta sangue in via Vittorio Emanuele, davanti ai Giardini Giuseppe Manno.

Per l’occasione sarà presente l’autoemoteca dell’Avis Provinciale di Sassari, che accoglierà i donatori nel corso della mattinata.

L’invito è rivolto a tutti i donatori idonei: a chi dona regolarmente, a chi non lo fa da un po’ di tempo e anche a chi ha deciso di compiere questo gesto per la prima volta.

Bastano pochi minuti del proprio tempo, circa un quarto d’ora, per contribuire in modo concreto a una necessità che resta costante durante tutto l’anno.

La raccolta arriva inoltre in giornate particolarmente vivaci per Alghero, dove in questo periodo fa base il Rally Italia Sardegna. Un motivo in più per ricordare che, anche in un fine settimana ricco di appuntamenti, può bastare poco tempo per compiere un gesto importante.

È possibile prenotare la donazione scegliendo l'orario sul sito dell'Avis Provinciale: https://avisprovincialesassari.it/avis-comunali/calendario-eventi/dona-il-tuo-sangue-alghero-03-ottobre-2026/2026-10-03-08-00

L’appuntamento è quindi per sabato 3 ottobre, dalle 8 alle 12, in via Vittorio Emanuele, davanti ai Giardini Giuseppe Manno.