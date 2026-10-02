Non ce l’ha fatta l’automobilista rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella tarda mattinata lungo la strada statale 131, all’altezza di Monte d’Accoddi, tra Sassari e Porto Torres.

L’uomo, Emanuele Sorci, 51enne ex operai della Vinyl, è morto nel primo pomeriggio all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove era stato trasportato d’urgenza dopo lo schianto.

Stando ai primi accertamenti della Polizia locale di Sassari, il 51enne viaggiava da solo quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della vettura. L’auto è uscita dalla traiettoria e ha terminato la propria corsa contro il guardrail.

Quando sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, l’uomo era ancora cosciente. È stato quindi trasferito al Santissima Annunziata, ma le sue condizioni si sono rapidamente aggravate. I medici hanno tentato di salvarlo sottoponendolo a un intervento chirurgico, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

Gli agenti della Polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.