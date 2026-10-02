Una visita nel segno della vicinanza alle istituzioni e alle comunità del territorio. Lunedì 28 settembre, nell’ambito della Visita Pastorale in corso, l’Arcivescovo di Oristano, monsignor Roberto Carboni, ha fatto tappa alla Stazione dei Carabinieri di Samugheo, accompagnato dal parroco del paese, don Diego Tendas.

Ad accogliere l'Arcivescovo sono stati il comandante della Stazione e i militari in servizio, insieme al comandante della Compagnia Carabinieri di Mogoro e al sindaco di Samugheo. La presenza congiunta delle autorità ha sottolineato il rapporto di collaborazione tra le diverse istituzioni impegnate quotidianamente a servizio della comunità.

Nel corso dell'incontro, caratterizzato da un clima cordiale, monsignor Carboni ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dall'Arma, soffermandosi in particolare sul ruolo della Stazione quale presidio di sicurezza e punto di riferimento per la popolazione.

L'Arcivescovo ha evidenziato anche il rapporto di fiducia costruito nel tempo tra i Carabinieri e i cittadini, soprattutto nei piccoli centri dell'interno, dove la presenza dei militari assume una valenza che va oltre l'attività strettamente operativa, coinvolgendo anche la dimensione sociale e umana.

Particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno delle truffe, con un focus sulle iniziative di prevenzione rivolte alle fasce più vulnerabili della popolazione, a partire dagli anziani. Monsignor Carboni ha sottolineato l'importanza dell'attività di informazione e sensibilizzazione portata avanti dai Carabinieri per mettere in guardia i cittadini dai rischi e offrire sostegno alle potenziali vittime.

Al termine della visita, il Maggiore Concas ha espresso la propria gratitudine per l'attenzione dimostrata nei confronti dell'Arma, ringraziando monsignor Carboni, anche a nome dei militari della Compagnia, per la vicinanza e per le parole di incoraggiamento rivolte a chi opera quotidianamente al servizio della collettività.