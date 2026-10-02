Salvatore Scodellaro è stato ritrovato. Il 32enne, del quale la famiglia aveva denunciato la scomparsa e per cui era stato lanciato un appello nelle scorse ore, è stato rintracciato ieri sera dalla Polizia.

A confermare il ritrovamento ai microfoni di Sardegna Live le sorelle di Salvatore, che hanno fatto sapere che il giovane è stato individuato dalle forze dell'ordine, e che sta bene.

Nelle ore precedenti, l'ultima posizione rilevata attraverso il telefono era stata localizzata nella zona del porto di Olbia, nell'area compresa tra il porto e Cala Saccaia. Da qui era partito l'appello della famiglia, che aveva chiesto la massima attenzione a chiunque potesse averlo visto.

La notizia del ritrovamento mette dunque fine alle ore di apprensione dei familiari e di tutta la comunità.

La famiglia, dopo aver ricevuto la notizia, ha voluto ringraziare quanti si sono mobilitati e hanno contribuito a diffondere l'appello.