È online il bando per il concorso straordinario dell'Arma dei Carabinieri destinato al reclutamento di 400 allievi Marescialli. Si tratta della prima selezione nella storia dell'Istituzione rivolta specificamente a giovani già in possesso di una laurea, con l'obiettivo di valorizzarne le competenze all'interno dell'Arma.

Il concorso è aperto ai laureati nelle aree scientifica, umanistica, sanitaria e ambientale, secondo le classi di laurea indicate nella tabella A allegata al bando.

I vincitori saranno nominati Marescialli in ferma volontaria e dovranno frequentare un corso di formazione della durata di almeno sei mesi. Il percorso prevede una preparazione sia militare sia professionale, finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento degli incarichi e alla crescita professionale dei partecipanti.

Requisiti e prove

Possono partecipare i cittadini italiani in possesso di una delle lauree previste dal bando, che abbiano il pieno godimento dei diritti civili e politici e non abbiano compiuto 28 anni alla data indicata dalla selezione.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, attraverso il portale dell'Arma dei Carabinieri, nella sezione dedicata ai concorsi.

L'iter selettivo potrà comprendere una eventuale prova preliminare, la prova scritta di conoscenza della lingua italiana o tedesca, la prova di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, la prova orale e la valutazione dei titoli di merito.

Per gli aspiranti laureati si tratta di un percorso di accesso all'Arma che punta quindi a integrare la formazione universitaria già acquisita con una specifica preparazione militare e professionale.