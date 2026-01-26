Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico su diverse aree della Sardegna. L’allerta, con codice giallo e livello di criticità ordinaria, è in vigore dalle ore 14:00 di oggi, 26 gennaio 2026, fino alle 23:59 di domani, 27 gennaio 2026.

Le zone interessate sono Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Flumendosa Flumineddu, Gallura e Logudoro. Il provvedimento è legato alla possibilità di precipitazioni intense e fenomeni temporaleschi che potrebbero determinare situazioni di criticità sul territorio.

A delineare il quadro meteorologico dei prossimi giorni è anche Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. Secondo le sue previsioni, una serie di perturbazioni atlantiche umide e instabili porterà minimi di pressione in grado di generare ondate di maltempo ravvicinate.

"Il primo vero affondo - afferma Brescia - è atteso tra domani e mercoledì. Grazie alla persistenza di un 'cuscinetto freddo' nei bassi strati della Pianura Padana, la neve tornerà a cadere a quote molto basse nel settore di Nord-Ovest". Dopo il passaggio del primo fronte, nella seconda parte della settimana è prevista una breve attenuazione dei fenomeni: mentre al Centro-Nord si potranno registrare temporanee schiarite, il Sud resterà ancora esposto a piovaschi residui. Il vento di Maestrale soffierà con intensità sui mari occidentali e sulla Sardegna. Per il fine settimana è già confermato l’arrivo di un nuovo fronte perturbato, simile al precedente, che porterà ulteriori piogge e nevicate a bassa quota.

La Protezione Civile raccomanda alla popolazione di adottare comportamenti prudenti. In caso di temporali è consigliabile rimanere in casa e, se ci si trova in locali seminterrati o al piano terra, spostarsi ai piani superiori. Gli spostamenti in auto vanno limitati alle sole situazioni di necessità. È vietato attraversare torrenti in piena, sostare in prossimità di ponti e argini o percorrere sottopassi. Tutti gli aggiornamenti ufficiali sono disponibili sul sito del Centro Funzionale Decentrato.