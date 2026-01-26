Non si ferma il maltempo in Italia dove, secondo le previsioni del meteorologo Federico Brescia di iLMeteo.it, una serie di perturbazioni atlantiche umide e instabili porteranno bassi valori di pressione atmosferica, creando così condizioni meteorologiche avverse in modo ricorrente.

"Il primo vero affondo - afferma Brescia - è atteso tra domani, martedì 27 gennaio, e mercoledì 28.Grazie alla persistenza di un "cuscinetto freddo" nei bassi strati della Pianura Padana, la neve tornerà a cadere a quote molto basse nel settore di Nord-Ovest. Cuneo è pronta a imbiancarsi, ma i fiocchi sono attesi anche su Torino, Alessandria, Biella e Varese. Il resto del Nord-Est, la Liguria, le regioni tirreniche e buona parte del Sud saranno interessati invece da piogge abbondanti".

Dopo l'arrivo del primo fronte, la seconda parte della settimana porterà una temporanea tregua, anche se le condizioni rimarranno variabili. Mentre in Centro-Nord il cielo potrebbe gradualmente aprirsi, nel Sud persistono ancora possibilità di piogge isolate. Nel frattempo, il vento di Maestrale soffierà con intensità sulla Sardegna, in particolare sulla parte occidentale dell'Isola.

Per il weekend è già confermato l'arrivo di un altro fronte perturbato molto simile al primo. Questo nuovo impulso porterà altre piogge e nevicate a quote basse, concentrate ancora una volta al Nord-Ovest. Prevista la neve anche su Alpi e Dolomiti.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, lunedì 26 gennaio

Cielo nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, diffuse sui settori occidentali con cumulati localmente moderati, e sparse sui settori orientali con cumulati deboli; nevicate a partire dai 1000 metri. Schiarite e attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo.

Venti: generalmente moderati da Nord-Ovest, forti sulle coste e sui crinali; attenuazione dal pomeriggio sul settore settentrionale.

Mari: agitati, molto mosso il Tirreno. Locali mareggiate lungo le coste occidentali.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 27 gennaio

Cielo inizialmente poco nuvoloso; generalmente nuvoloso a partire dalle ore centrali, con precipitazioni da isolate a sparse a cumulato debole, anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: minime in lieve calo; massime in moderato aumento.

Venti: sud-occidentali, generalmente deboli ma fino moderati sul nord-ovest dell'Isola; in generale rinforzo dalla tarda serata.

Mari: molto mossi, con moto ondoso in aumento sul settore occidentale in nottata.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo prevalentemente nuvoloso con piogge da sparse a diffuse, in particolare sui settori occidentali, nella giornata di mercoledì; deboli precipitazioni residue nella mattinata di giovedì. Le temperature minime saranno in marcato aumento mercoledì e in lieve calo l'indomani; le massime diminuiranno lievemente il primo giorno per risalire sul settore centro-settentrionale in quello successivo. Mercoledì i venti soffieranno moderati da Ovest Sud-Ovest con rinforzi lungo le coste, in attenuazione il giorno seguente. I mari saranno agitati, molto mosso il settore tirrenico.