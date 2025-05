“Il Governo Meloni ha ufficialmente voltato le spalle ai territori più fragili d’Italia, infierendo con un colpo mortale sulla Sardegna”. È quanto afferma in una nota la senatrice sarda del Movimento 5 stelle, Sabrina Licheri.

“Con un atto irresponsabile - aggiunge -, l’esecutivo ha deciso di tagliare del 50% i fondi destinati alle province sarde per la manutenzione delle strade, passando da 51 a 27 milioni di euro tra il 2025 e il 2028. Una decisione inaccettabile che mette a rischio la sicurezza dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese”.

“Parliamo - prosegue - di migliaia di chilometri di strade provinciali, spesso già al limite della percorribilità, che ora rischiano di diventare impraticabili. A Oristano vengono sottratti oltre 3,1 milioni di euro, a Sassari 8,5 milioni, a Nuoro 4,2 milioni, al Sud Sardegna più di 3 milioni, e a Cagliari 5,4 milioni. Questo è il prezzo che paghiamo per una politica cieca e disinteressata ai problemi reali dei territori”.

“Mentre Salvini pensa a ponti fantasiosi, la Sardegna - continua - affonda tra frane, buche e cantieri fermi. Questa è la realtà che il governo finge di non vedere, sacrificando la sicurezza quotidiana dei cittadini per propaganda e titoli di giornale”.

“La Regione ha provato a tamponare, alzando il Fondo Unico per gli Enti Locali a 60 milioni, ma non basta. La verità è una sola: questo Governo ha scelto consapevolmente di isolare i territori più deboli, scaricando responsabilità sulle spalle degli amministratori locali. Ma noi non ci stiamo”, conclude.