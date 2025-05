Canneto in fiamme a Quartu Sant’Elena, in via Giotto, dove nel pomeriggio di ieri sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari.

Le fiamme alimentate dal vento, vicinissime al centro abitato, si stavano propagando all'interno di un canale con della fitta vegetazione e ad un terreno adiacente rischiando di raggiungere anche alcune case.

I Vigili del Fuoco, con due automezzi e sette operatori, hanno spento l'incendio e provveduto alla bonifica dei focolai residui mettendo in sicurezza l'area.