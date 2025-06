L'assessore regionale della Sanità, Armando Bartolazzi, ha presentato le ultime novità riguardanti la delibera che apporta modifiche alle linee guida triennali relative alla implementazione del Reddito di inclusione sociale, misura che mira a promuovere azioni integrate per combattere la povertà e contrastare l'esclusione, garantendo a tutti l'accesso ai beni essenziali e la possibilità di partecipare attivamente alla vita sociale.

"Quest'anno, con uno sforzo straordinario da parte dell'esecutivo, il capitolo del Reis sarà interamente destinato al sostegno contro la povertà e l'esclusione sociale, per un importo pari a 30 milioni di euro - ha spiegato l'assessore Bartolazzi -. La componente progettuale, che vincola l'erogazione del sussidio allo svolgimento di un progetto personalizzato di inclusione attiva, sarà invece finanziata dai residui di precedenti economie individuate in bilancio".

"Il Reis, introdotto in Sardegna nel 2016 con la legge nota come 'Aggiudu Torrau', è uno strumento estremamente avanzato di politica sociale della nostra regione e rappresenta a tutt'oggi un unicum a livello nazionale - ha aggiunto l'assessore - Per questo abbiamo deciso di investire con decisione in questa misura rafforzando la componente reddituale a vantaggio delle famiglie, anche mononucleari, in condizione di disagio e soprattutto rendendo stabile l'incremento di risorse per il prossimo triennio: lo stanziamento di 30 milioni a sostegno del reddito sarà confermato anche nel 2026 e nel 2027, rendendo sostanzialmente strutturale l'aumento della misura che vale 14 milioni in più per anno rispetto alle previsioni originarie della giunta Solinas. In più - prosegue Bartolazzi - dal capitolo dei cosiddetti residui, dove confluiscono risorse Reis maturate a decorrere dal 2020 e restituite dai comuni e dai Plus, verrà recuperato un ulteriore importo di circa 7 milioni di euro, di cui 4 milioni e 500 mila saranno messi a disposizione per la parte progettuale", ha spiegato ancora l'assessore.

"Quindi, solo per il 2025, stiamo destinando ben 21 milioni di euro in aggiunta - 14 più 7 - a favore del REIS, rispetto alla previsione per l'analogo periodo fatta dalla Giunta precedente", ha concluso Armando Bartolazzi.