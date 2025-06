Oggi, lunedì 9 giugno, sono stati registrati 11 incendi in Sardegna, di cui uno ha richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale.

Uno di questi roghi è scoppiato nel Comune di Dualchi, nella località "Su Ghercu", e il personale della Stazione del Corpo Forestale di Bolotana ha coordinato le operazioni di spegnimento. Sono stati coinvolti anche il personale dei Gruppi specializzati GAUF del CFVA di Nuoro e Oristano, delle Stazioni Forestali di Nuoro, Macomer, Gavoi, Ghilarza, il personale elitrasportato delle basi del Corpo Forestale di Villasalto (CA) e Pula (CA). Per le operazioni a terra sono intervenute 3 squadre di Forestas dei cantieri Bardosu di Bolotana (NU), Orune Cuccumache, Abbasanta Centro servizi Losa, i Barracelli di Sedilo, Borore e Norbello, insieme a due squadre dei Vigili del Fuoco di Abbasanta. Le fiamme hanno colpito pascoli alberati e un'area boschiva di sughere, con un fronte che si estende per oltre un chilometro e mezzo su diverse decine di ettari.

Alle 17:33, due Canadair partiti dall'Aeroporto di Ciampino, Can 08 e Can 20, sono arrivati nell'area di Dualchi colpita dal fuoco e hanno iniziato le operazioni di spegnimento con diversi lanci sull'incendio. Al momento, le operazioni di spegnimento con i mezzi aerei e terrestri sono ancora in corso.