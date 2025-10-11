Una candidatura dal forte peso politico, quella lanciata dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante la “Festa dell’Ottimismo 2025” organizzata da Il Foglio nel prestigioso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze.

Parlando del futuro della politica italiana, Piantedosi ha ipotizzato per la premier Giorgia Meloni un ruolo di vertice nelle istituzioni: “È donna, è giovane, sarebbe una bella cosa per tutto il Paese – ha detto –. Dopo aver avuto il primo presidente del Consiglio donna, avere un giorno anche il presidente della Repubblica nella persona di Giorgia Meloni sarebbe un segnale importante”.

Il ministro ha poi precisato di non voler fare previsioni immediate, ma di esprimere un auspicio per il futuro: “Siamo felicissimi di avere ancora per quattro anni Sergio Mattarella al Quirinale e contentissimi di avere Giorgia Meloni alla guida del governo per i prossimi sette anni. Ma, a tempo debito, sarebbe una bella cosa per tutti se la Meloni arrivasse al Colle. È giovane, ha tutto il tempo davanti e ha dimostrato di saper interpretare con equilibrio un ruolo di grande responsabilità”.