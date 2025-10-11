Momenti di paura a Villaricca, cittadina a nord di Napoli, dove un incendio è divampato in un appartamento al primo piano di un immobile in via Filippo Turati 32.

Allertati dal numero di emergenza 112, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano sono giunti rapidamente sul posto, avviando le operazioni di messa in sicurezza dell’area e facendo evacuare tutti i residenti del palazzo. Durante le verifiche, però, è emersa una preoccupante assenza: una donna di 80 anni, disabile e incapace di deambulare, che vive da sola proprio nell’appartamento avvolto dal fumo.

Senza esitazione, i militari hanno fatto irruzione nello stabile, affrontando la densa coltre di fumo che aveva ormai invaso le scale. Raggiunta l’abitazione, sono riusciti a individuare la camera da letto dove l’anziana era rimasta intrappolata. La donna è stata presa in braccio e portata in salvo all’esterno dell’edificio.

Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla signora. Fortunatamente, le sue condizioni sono buone.