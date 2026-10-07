Due episodi di minacce di morte rivolti alla sindaca di Arborea, Manuela Pintus, arrivano all'attenzione della Regione. A esprimere solidarietà e vicinanza alla prima cittadina è la presidente Alessandra Todde, dopo che la stessa sindaca ha raccontato pubblicamente quanto accaduto durante una seduta del Consiglio comunale.

“A nome della Regione, esprimo totale solidarietà e vicinanza alla sindaca di Arborea Manuela Pintus, destinataria in due occasioni di minacce di morte, episodi inaccettabili riferiti da lei stessa durante la seduta del Consiglio comunale. Si tratta di un atto gravissimo che colpisce una donna che ha deciso di mettersi a disposizione dei propri concittadini. Bene ha fatto la sindaca a rivelare pubblicamente l’accaduto, perché episodi del genere, che destabilizzano la vita di chi li subisce e la convivenza civile delle nostre comunità, non devono mai passare sotto silenzio”.

La sindaca aveva già affidato ai social il racconto della propria esperienza, spiegando di essere stata destinataria di minacce di morte in due occasioni e di aver deciso di parlarne pubblicamente dopo aver inizialmente scelto di non coinvolgere altre persone.

"Grazie al mio incarico amministrativo ho avuto la spiacevole esperienza di ricevere minacce di morte. Non avrei mai pensato potesse accadere (né accadere nuovamente) ma è successo, qui, ad Arborea. Oggi ho spiegato questa situazione in sede di consiglio comunale, spero che questa si risolva al meglio e che si possa capire che il ruolo dei primi cittadini espone donne e uomini allo stesso modo, senza risparmiare nessuno. Non si vive più con la stessa serenità (come è facile intuire) perciò - nonostante avessi evitato di coinvolgere altre persone e altre parti - ho deciso di parlarne pubblicamente", scrive.

"In questo periodo ho avuto il supporto costante dei Carabinieri della nostra stazione (e non solo) che ringrazio e ai quali sarò sempre grata. Ringrazio gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Oristano. Ringrazio anche tutte le persone che spesso mi chiamano per chiedermi come sto. Grazie ai colleghi e alla mia Presidente Anci Sardegna", ha concluso Pintus.