"Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro, ma lo ribadisco con maggiore chiarezza. Trovo inaccettabili le parole del Presidente Trump nei confronti del Santo Padre. Il Papa è il capo della Chiesa Cattolica, ed è giusto e normale che invochi la pace e che condanni ogni forma di guerra".

Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata a intervenire sullo scontro verbale tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Papa Leone XIV, prendendo una posizione netta a difesa del Pontefice.

La polemica nasce dalle recenti dichiarazioni di Trump, che ha attaccato apertamente Leone XIV definendolo "debole in materia di criminalità e pessimo in politica estera". Parole rivolte al capo della Chiesa cattolica che arrivano in un contesto di tensioni legate ai temi della guerra e della sicurezza internazionale, sui quali il Papa ha più volte ribadito posizioni improntate alla pace, al dialogo e alla condanna dei conflitti armati.

La risposta del pontefice non si è fatta attendere: "Non ho paura di lui. Non sono un politico, non ho intenzione di fare un dibattito con lui. Il messaggio è sempre lo stesso: la pace. Io continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra".