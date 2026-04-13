Papa Leone XIV è arrivato ad Algeri, prima tappa del viaggio in Africa che in questi giorni lo porterà, oltre che in Algeria, in Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. È partito alle 9:00 in aereo dall’Aeroporto Internazionale di Roma/Fiumicino per Algeri.

È proprio durante il volo che il Pontefice ha commentato con i giornalisti le parole del Presidente Usa: “Io non ho paura dell'amministrazione Trump", "parlo del Vangelo" e quindi "continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra".

"Non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui", ha aggiunto.

Leone è il primo Pontefice della storia a visitare l'Algeria. Prevost era già stato in Algeria due volte, nel 2001 e nel 2013, come monaco agostiniano. Sant'Agostino era infatti di questa terra, precisamente dell'antica Ippona, oggi Annaba.

A commentare le parole di Trump e a esprimere vicinanza al Papa è anche la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana che “esprime rammarico per le parole a lui rivolte nelle scorse ore dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Unendosi a quanto affermato dal Presidente della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, Mons. Paul S. Coakley, ricorda che il Papa non è una controparte politica, ma il Successore di Pietro, chiamato a servire il Vangelo, la verità e la pace”.

“In un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali, la sua voce rappresenta un richiamo esigente alla dignità della persona, al dialogo e alla responsabilità – sottolinea la Cei -. Le Chiese che sono in Italia rinnovano al Santo Padre vicinanza, affetto e preghiera, auspicando da parte di tutti rispetto per la sua persona e per il suo ministero”.

LA PREMIER MELONI: "SOSTEGNO AL PAPA"

"A nome mio personale e del Governo italiano, desidero rivolgere a Papa Leone XIV il ringraziamento e l'augurio più sincero per il buon esito del viaggio apostolico che lo condurrà per la prima volta in Africa e che lo porterà a toccare quattro Nazioni: Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale", ha detto la premier Giorgia Meloni.

"Possa il Ministero del Santo Padre favorire la composizione dei conflitti e il ritorno della pace, interna e tra le Nazioni, nel solco del percorso tracciato dai suoi Predecessori - ha dett ancora la Presidente del Consiglio - e dare sostegno e conforto alle comunità cristiane che avrà modo di incontrare durante il viaggio".

"L'Italia - ha concluso Giorgia Meloni - continuerà a fare la propria parte per favorire la costruzione di un nuovo modello di cooperazione con il Continente africano e per sostenere la pace, lo sviluppo e il benessere dei popoli".