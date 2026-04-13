Una liberazione. Riassaporare il campo dopo una lunga assenza, per Andrea Belotti il ritorno nel rettangolo verde è coinciso col successo che a Cagliari mancava da due mesi e mezzo. Una giornata da incorniciare per i rossoblù e per il centravanti arrivato in estate. Dopo un ottimo avvio di stagione il crack che ha costretto il Gallo lontano dai campi per quasi tutto il campionato. Adesso il ritorno, sofferto, sperato e trovato: Pisacane ritrova un valore aggiunto nello spogliatoio prima ancora che in campo, proprio nel momento più delicato della stagione.

Stress e fatiche che Belotti ha sfogato sui social, dopo mesi di lavoro per tornare in campo: "196 giorni, forse i più lunghi della mia vita, giorni in cui ho sognato solo di poter rimettere piede in campo - scrive -. Mi porterò dentro il ricordo di questa partita, poter esultare coi miei compagni per la vittoria e aver sentito il calore dello stadio mi ha regalato una grandissima emozione".

"Ci tenevo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo recupero - prosegue -, ma soprattutto un immenso grazie a mia moglie e alle mie figlie, che sono state il motore di questi mesi, che mi hanno supportato e rincuorato in ogni momento di difficoltà e mi hanno spinto ogni giorno a trovare la forza per lavorare sempre più duramente per tornare a fare ciò che amo. E' stato un viaggio lungo, ma non ho mai mollato. Grazie, ad ognuno di voi".

Una sofferenza condivisa in prima persona dalla compagna di vita, Giorgia Duro, che sui social condivide l'abbraccio più bello accompagnato da una citazione: "Vinca dunque la perseveranza perché, se la fatica è tanta, il premio non sarà mediocre. Tutte le cose preziose son poste nel difficile", e chiosa: "196 giorni dopo, insieme, sempre". Bentornato, Gallo!