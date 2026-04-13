Si allarga il fronte delle indagini sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo una violenta aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica in piazza Felice Palma, nel centro di Massa.

Gli indagati sono ora cinque: oltre al 17enne e ai due maggiorenni già individuati – Ionut Alexandru Miron ed Eduard Alin Carutasu – si aggiungono altri due minorenni. Tra i maggiorenni arrestati, uno ha scelto di non rispondere alle domande del pm, mentre l’altro ha fornito una propria versione dei fatti, attualmente al vaglio della procura. Per quanto riguarda i tre minori coinvolti, soltanto uno è stato sottoposto a misura cautelare ed è attualmente detenuto nel Centro di Prima Accoglienza di Genova, in attesa dell’udienza di convalida.

A fare il punto è il procuratore di Massa, Piero Capizzoto, che ha escluso legami pregressi tra il gruppo dei cinque e le vittime: Bongiorni e il cognato, rimasto ferito e ricoverato in ospedale con fratture alla tibia e al setto nasale. L’ipotesi investigativa prevalente è quella del “dolo d’impeto”: un’escalation improvvisa di violenza scaturita da circostanze maturate sul momento, e non da conflitti precedenti. Le cause precise dell’aggressione restano tuttavia da chiarire.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza, analizzate dagli inquirenti, mostrerebbero uno dei giovani colpire Bongiorni con un pugno, seguito da ulteriori violenze inferte quando l’uomo era già a terra. Resta però ancora incerto quale sia stato il colpo fatale. “Per una corretta qualificazione dei fatti sarà necessario attendere l’esito dell’autopsia”, ha precisato Capizzoto, annunciando che l’esame verrà eseguito a Genova nelle prossime ore.

Sul caso è intervenuta anche la procuratrice del Tribunale per i minorenni di Genova, Teresa Paolillo, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di una comunicazione responsabile: la presenza di minori, sia tra gli indagati sia tra le vittime indirette, impone infatti cautela per evitare forme di esposizione mediatica eccessiva, pur nel rispetto del diritto di cronaca.