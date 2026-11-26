Presso l’auditorium stracolmo del Liceo Professionale Manutenzione Assistenza Tecnica di Alghero (ex Istituto Professionale Industria e Artigianato), si è svolto l’evento “Insieme contro la Violenza” - VI Edizione 2026.

Una mattina che si è svolta tra grandi emozioni e commozione, soprattutto per le testimonianze che hanno letteralmente scosso e suggestionato la platea, costituita da studenti della stessa scuola, famiglie, docenti, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del territorio.

Gabriella Sanna ha ricordato l’assurda vicenda del femminicidio di Michela Fiori, sua cugina: una tragedia che ha travolto l’intera comunità algherese. Il sindaco, in quel momento storico, era Mario Bruno, intervenuto anch’egli per raccontare come l’amministrazione comunale si sia presa cura dei figli di Michela. Anche Speranza Piredda, presidente de “La Rete delle Donne” di Alghero, ha spiegato quale sia stato il ruolo dell’associazione in questa triste vicenda.

L’altra testimonianza è stata di Piera Muresu, la donna di Sennori che circa 5 anni fa è scampata a un tentato femminicidio, nonostante due proiettili sparati dall’arma del compagno le avessero attraversato il corpo. Solo un delicato intervento chirurgico e la forza di Piera le hanno consentito di salvarsi la vita.

Entrambe le donne, quale simbolo di pace e amore, sono state omaggiate dagli studenti con un bouquet di rose rosse e applaudite calorosamente da tutti i presenti che si sono stretti in un abbraccio corale.

Il pubblico ha vissuto momenti artistici di altissimo livello, minuziosamente curati dal maestro e professore Francesco Scognamillo che si è esibito al piano e al sax. La voce è stata di Teresa Sanna, giovane cantante algherese che ha affascinato tutti. Gli stessi momenti sono stati accompagnati dal maestro Massimiliano Peana che, al violino, ha deliziato gli ospiti.

In apertura è andata in scena una versione speciale di “Cuore e Vento” dei Tazenda-Modà, per poi proseguire con “No Potho Reposare” dei Tazenda, durante la quale è stata letta una parte del brano “In piedi, signori, davanti a una donna” di Bertozzo, intensamente interpretata dall’artista algherese Elisabetta Dettori.

Tutti i momenti descritti, veramente toccanti e significativi, sono stati incorniciati dal lavoro delle studentesse e degli studenti del corso Manutenzione Assistenza Tecnica: Diego, tecnico addetto alle luci, ha riprodotto un’atmosfera incantevole e suggestiva. Isabella, Marta, Alessandra, Ilaria, Danilo e Lorenzo sono solo alcuni tra gli studenti che sono stati ringraziati per aver curato gli aspetti organizzativi e la regia artistica e tecnica.

È giunto anche un importante messaggio dalla scuola primaria “La Pedrera” dell’Istituto Comprensivo 2 di Alghero: i giovanissimi alunni della classe 5^B hanno interpretato alcuni brani con le launeddas, guidati dal maestro Dante Tangianu.

Poi finale a sorpresa: gli artisti hanno riprodotto la canzone “Imagine” di John Lennon, assieme agli studenti Marta e Giovanni, rispettivamente al basso e alla chitarra. Contemporaneamente è stato proiettato un lavoro con tutte le immagini e i video raccolti durante l’organizzazione dell’Evento, dimostrando quanto abbia reso gli studenti, le famiglie e il personale scolastico ancora più uniti.

In apertura è intervenuto il Dirigente Scolastico Angelo Parodi che ha sottolineato l’importanza dell’evento, patrocinato dal Comune di Alghero. Poi è stato il turno dell’assessora Maria Grazia Salaris che ha portato anche i saluti del sindaco Raimondo Cacciotto. Per l’associazione culturale di Sennori “Il Lentischio” hanno partecipato le dott.sse Angela Pazzola e Maria Paola Cordella.

Il progetto, nato da un’idea del Liceo Professionale Manutenzione Assistenza Tecnica di Alghero, ora è divenuto un vero e proprio modello educativo che si chiede di replicare in altre sedi per estenderlo anche al di fuori delle mura scolastiche.