Non si è fermato al controllo della Polizia Locale in via Sonnino e si è lanciato in una fuga ad alta velocità per le strade del centro di Cagliari, arrivando a tentare di speronare uno degli agenti motociclisti. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, 25 novembre, e si è concluso con l'arresto di un 30enne cagliaritano, già gravato da precedenti specifici e sottoposto a misura cautelare.

Durante la corsa il conducente ha messo a rischio l'incolumità dei pedoni, bruciando diversi semafori rossi e procedendo contromano lungo le corsie riservate ai bus. Rimasto bloccato nel traffico intenso di via Grazia Deledda, l'uomo ha abbandonato il mezzo insieme agli altri due occupanti, scappando a piedi: gli agenti hanno però concentrato l'inseguimento sul guidatore, riuscendo a raggiungerlo e bloccarlo definitivamente in via dei Centomila.

Dai successivi accertamenti è emerso che l'auto era stata rubata a un residente della città. Messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il 30enne è comparso davanti al giudice per il rito direttissimo: l'arresto è stato convalidato e nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari.