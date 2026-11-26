Un passeggero italiano di 62 anni è stato soccorso ed evacuato questa mattina dalla nave da crociera Msc Magnifica dopo essere stato colto da una grave insufficienza renale.

L'allarme è stato lanciato dalla nave poco dopo le 9 ed è stato subito raccolto dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Cagliari, che ha disposto il trasferimento urgente a terra.

Pochi minuti dopo la segnalazione, dalla base di Decimomannu è decollato un elicottero AW139 della Sezione Elicotteri della Guardia Costiera. Raggiunta la nave in navigazione, l'equipaggio ha recuperato l'uomo a bordo del velivolo per poi trasportarlo direttamente al Brotzu di Cagliari, dove è stato affidato alle cure dei medici.