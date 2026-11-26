I Mad-Dog sono tra i quattro finalisti di X Factor 2026. La band sassarese, capitanata dalla giudice Paola Iezzi, ha superato la semifinale andata in scena oggi, giovedì 26 novembre, conquistando il pass per l'ultimo appuntamento della ventesima edizione del talent show.

La prima prova della serata ha visto i quattro musicisti confrontarsi con “Murder on the Dancefloor”, il celebre successo di Sophie Ellis-Bextor, proposto nella rivisitazione indie-rock del duo australiano Royel Otis. Una scelta che ha permesso al gruppo di valorizzare la propria identità musicale e le sonorità rock che ne hanno caratterizzato il percorso.

Ma è servita la seconda manche per accedere alla finalissima, quella dedicata alle cover a tema libero, i Mad-Dog hanno portato sul palco “Figure It Out” dei Royal Blood. Un'altra prova dal carattere decisamente rock, scelta da Paola Iezzi per mettere in risalto l'identità sonora della band sassarese. Non ha dubbi Irama: "È stata l'esibizione più bella che abbiate mai fatto". "Siete stati fenomenali", ha detto la loro giudice.

Il percorso dei Mad-Dog a X Factor era già stato impreziosito dalla presentazione dell'inedito “Pericolosa”, apprezzato anche dai giudici durante il quinto Live, e dalla cover di “Psycho Killer” dei Talking Heads. Adesso per la formazione sassarese si aprono le porte dell'ultimo atto della competizione.

Giovedì 3 dicembre i Mad-Dog saliranno sul palco dell'Unipol Forum di Assago per contendersi la vittoria di X Factor 2026, portando con sé il talento e l'identità musicale della Sardegna. Insieme a loro, promossi finalisti, ci saranno Alex Fontana (team Jake La Furia), Patrizia (nella squadra di Irama) e Giacomo Calò (guidato da Francesco Gabbani), a discapito degli eliminati Le Distanze e Teo Bok.