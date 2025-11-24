“Il governo continua a credere che vincere le elezioni significhi comandare. Gli diamo una notizia: i territori vanno governati e non prevaricati”, è quanto afferma la senatrice M5S Sabrina Licheri, capogruppo in commissione Industria e attività produttive a Palazzo Madama.

“Anziché occuparsi delle difficoltà delle zone più fragili del Paese - aggiunge -, Meloni e il suo governo cercano di svendere interi pezzi di territori per far fare affari a gruppi di potere. Lo fa con l’Autonomia differenziata, lo fa con il tentativo di decidere su nuovi siti militari in Sardegna e lo fa con il nuovo decreto Meloni che facilita la speculazione energetica anziché sostenere la transizione ecologica”.

“La giunta guidata da Alessandra Todde - prosegue - sta lavorando insieme alle tante comunità dell’isola per rendere l’uso delle rinnovabili efficienti e in linea con i vincoli paesaggistici. Il Governo vuole invece favorire la speculazione a favore dei soliti noti. La Sardegna, la Regione e i cittadini faranno di tutto per evitare l’ennesimo scempio e, se necessario, anche il ricorso alla Corte costituzionale per dire basta all’ennesima colonizzazione”.

“Il gruppo parlamentare sardo del M5S - conclude Licheri - sì batterà al fianco della Regione per fermare il decreto Meloni che calpesta i territori e non ascolta i cittadini”.