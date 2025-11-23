La scorsa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano hanno fermato un uomo di Calvizzano già ai domiciliari, accusato di evasione e tentato omicidio. L’identificazione è avvenuta grazie alla testimonianza della donna di 35 anni, ferita a coltellate in strada nel Parco Cervia di via Turati a Qualiano, nella città metropolitana di Napoli, e all’analisi delle immagini di videosorveglianza.

Il ventinovenne, ex compagno della vittima, era già noto alle forze dell’ordine: in passato era stato denunciato per maltrattamenti ed era sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico. Ora si trova in carcere, mentre la donna è ricoverata all’ospedale di Giugliano in codice rosso. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni immediate.

L’episodio conferma quanto la violenza domestica resti un fenomeno grave e persistente, con le forze dell’ordine impegnate a garantire la tutela delle vittime e l’applicazione rigorosa delle misure restrittive già previste dalla legge.