Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Cagliari San Bartolomeo hanno arrestato un 49enne del capoluogo, dando esecuzione a un’ordinanza dell’Ufficio di Sorveglianza che revoca l’affidamento ai servizi sociali e dispone per lui la custodia in carcere. La decisione arriva, secondo quanto riferito, dopo le reiterate violazioni delle prescrizioni a cui l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era sottoposto.

I militari lo hanno raggiunto nella sua abitazione, dove gli hanno notificato il provvedimento prima di accompagnarlo in caserma per le formalità di rito. Successivamente il 49enne è stato trasferito alla Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, come stabilito dall’autorità giudiziaria.

L’intervento rientra nell’attività ordinaria di vigilanza e controllo svolta quotidianamente dall’Arma, volta a garantire il rispetto delle misure imposte e a tutelare la sicurezza della comunità.