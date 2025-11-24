La Polizia di Cagliari ha arrestato un uomo di 46 anni, di origine marocchina, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è avvenuto nella serata di venerdì in via Baylle, nel cuore della città, durante uno dei servizi “antimovida” predisposti dal Questore e deliberati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Gli agenti hanno notato l’uomo che, alla loro vista, avrebbe mostrato un atteggiamento nervoso e tentando di disfarsi di un borsello.

Sottoposto a controllo, sarebbe stato trovato in possesso di 880 euro in banconote di piccolo taglio, una bustina con alcuni frammenti di hashish — poi risultati pari a 21,27 grammi — e due coltelli a serramanico, con lame di 8 e 3 centimetri, entrambi intrisi della stessa sostanza.

I successivi accertamenti hanno rivelato che il 46enne aveva diversi precedenti penali e di polizia. Accompagnato in Questura, avrebbe tentato di colpire gli agenti con calci e pugni, oltre a mettere in atto comportamenti autolesionistici, venendo immediatamente bloccato.

Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza per direttissima, svoltasi sabato. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma.