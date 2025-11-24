I Carabinieri della Stazione di Sanluri hanno denunciato un 36enne disoccupato del Medio Campidano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto coinvolto in un tentativo di furto ai danni di un distributore del servizio “casa dell’acqua” in via Carlo Felice.

L’indagine era partita dalla querela presentata da un imprenditore 41enne della provincia di Cagliari, che aveva denunciato il danneggiamento della struttura e il tentativo di sottrarre monete, avvenuto nella notte del 27 ottobre.

Grazie ai filmati del sistema di videosorveglianza installato nell’area, i Carabinieri hanno potuto ricostruire con precisione i movimenti dell’autore del gesto. L’analisi delle immagini, incrociata con ulteriori verifiche sul territorio, ha permesso di identificare il presunto responsabile, convocato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

L’attività rientra nel più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione dei reati contro il patrimonio e nel controllo del territorio, garantendo una risposta rapida alle segnalazioni dei cittadini.