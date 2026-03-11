"Noi non siamo in guerra, e non vogliamo entrare in guerra": sono le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che oggi, mercoledì 11 marzo, ha concluso a Palazzo Madama le comunicazioni al Parlamento in vista del prossimo Consiglio europeo dei prossimi 19 e 20 marzo.

Durante il suo intervento, la premier ha affrontato i principali dossier internazionali, soffermandosi anche sulla crisi in Iran e sulle tensioni in Medio Oriente.

Meloni ha inoltre chiarito la posizione del governo rispetto all’eventuale utilizzo di infrastrutture militari italiane da parte degli Stati Uniti, "Nessuna richiesta per le basi Usa, se ci sarà deciderà il Parlamento", ha affermato la presidente del Consiglio.

La presidente ha definito la situazione in Medio Oriente una delle "crisi tra le più complesse", e aggiungendo "Mi auguro sinceramente che la crisi in corso possa essere affrontata anche con uno spirito costruttivo e di coesione, sottraendo la discussione a una polarizzazione politica che banalizzando non aiuta nessuno a ragionare con profondità", ha detto.

Nel pomeriggio odierno il confronto proseguirà alla Camera dei deputati, dove dalle 16 si svolgerà lo stesso iter: interventi dei gruppi parlamentari, replica della premier prevista intorno alle 18.30 e voto finale in serata.