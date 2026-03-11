Un riconoscimento conferito per il costante impegno nella lotta al maltrattamento animale e per la collaborazione con il mondo del volontariato. Durante la mattinata di oggi, mercoledì 11 marzo, nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, l’associazione LEIDAA – Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente ha consegnato una targa al Tenente Colonnello Nadia Gioviale, già comandante del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari.

All’importante incontro erano presenti il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, il Generale di Brigata Luigi Grasso, e i rappresentanti dell’associazione animalista, guidati dalla presidente, la dottoressa Salaris, affiancata dal vicepresidente.

Il premio è stato conferito per la collaborazione sviluppata tra il 2020 e il 2024, periodo in cui il Tenente Colonnello Gioviale ha guidato il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità del capoluogo sardo. In questi anni, grazie anche alle segnalazioni e alle richieste di intervento provenienti dall’associazione, i Carabinieri del NAS hanno condotto numerosi controlli nelle province di Cagliari e Oristano.

Le attività ispettive si sono concentrate soprattutto sul contrasto ai canili abusivi e alle strutture che operavano senza autorizzazioni o prive dei requisiti minimi previsti dalla normativa. Diversi interventi hanno inoltre portato alla luce situazioni di grave degrado all’interno di abitazioni private, dove gli animali venivano detenuti in condizioni igienico-sanitarie precarie.

In questi casi, l’azione congiunta tra forze dell’ordine e volontari ha consentito il recupero e la messa in sicurezza degli animali coinvolti, oltre all’avvio delle procedure previste dalla legge nei confronti dei responsabili.

L’incontro di oggi, sottolineano i partecipanti, rappresenta un esempio di collaborazione tra istituzioni e associazioni impegnate nella tutela degli animali. Un lavoro di rete che, attraverso l’attività dei reparti specializzati dell’Arma e il contributo delle organizzazioni di volontariato, mira a rafforzare il controllo del territorio e a contrastare ogni forma di maltrattamento.

La consegna della targa si inserisce nel più ampio impegno portato avanti dall’Arma dei Carabinieri nella difesa della legalità e nella protezione del benessere animale, tema sempre più centrale nelle attività di prevenzione e vigilanza sul territorio.