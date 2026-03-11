I Carabinieri di Bono, durante la notte dello scorso lunedì 9 marzo, hanno arrestato ad Anela un uomo accusato di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma clandestina, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale, durante un servizio di controllo del territorio per prevenire reati e garantire la sicurezza stradale.

Verso mezzanotte e mezza, l'uomo, mentre si trovava alla guida della propria auto, avrebbe

ignorato l'alt impartito dai Carabinieri in un posto di controllo stradale, scatenando un inseguimento che si è protratto per circa 15 minuti, fino a quando è stato costretto a fermarsi in una strada senza uscita nel centro abitato di Anela.

Nonostante sia stato costretto ad abbandonare il veicolo, l'uomo, secondo quanto riferito dai Carabinieri, avrebbe tentato una fuga a piedi, ma è stato bloccato rapidamente dai militari. Durante la perquisizione successiva, è stata trovata addosso all'uomo una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, pronta all'uso e con proiettile già inserito, oltre a 3 munizioni nel serbatoio.

L'arma è stata sequestrata e l'uomo è stato portato presso la Casa Circondariale di Nuoro in attesa dell'udienza di convalida, su disposizione della Procura della Repubblica di Nuoro.