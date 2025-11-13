PHOTO
Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) ha sospeso da ogni incarico il dirigente Giovanni Piero Sanna, coinvolto nell’inchiesta della Procura di Cagliari sulla presunta sottrazione di fondi destinati alla tutela delle coste della Sardegna.
Fonti del Masaf precisano che Sanna “è rientrato in servizio presso il Ministero solo nel 2024, dopo aver concluso un’attività per la Regione Sardegna alla quale si riferiscono i provvedimenti giudiziari e i capi di imputazione contestati”.
Il Ministero, sottolineano le stesse fonti, si dichiara “estraneo alla vicenda”, rimarcando che le indagini riguardano esclusivamente il periodo in cui Sanna ricopriva il ruolo di direttore dell’Agenzia Conservatoria delle coste della Regione Sardegna.