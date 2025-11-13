Tragedia nella tarda mattinata di oggi lungo la Strada Statale 128 bis, nel territorio di Pattada. Intorno alle 12 un camionista ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto mentre si trovava accanto al proprio mezzo pesante. La vittima Giacomino Demontis, 72enne originario di Buddusò: in pochi giorni la comunità perde il secondo concittadino dopo la triste scomparsa del carabiniere Sebastiano Marrone.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo sarebbe sceso dal camion e, pochi istanti dopo, sarebbe stato travolto dal veicolo stesso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Ozieri, che hanno messo in sicurezza l’area e il mezzo coinvolto per consentire le operazioni di soccorso.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso, per il camionista non c’è stato nulla da fare: è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri e il personale dello Spresal, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali profili di sicurezza sul lavoro.