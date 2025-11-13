Neanche il tempo di rimarginare la ferita profonda che la prematura scomparsa del carabiniere Sebastiano Marrone aveva lasciato nella comunità, che Buddusò piange la seconda vittima in pochi giorni. Due episodi differenti, due tragedie che lasciano il segno. E proprio nel giorno dei funerali del giovane militare, il camionista Giacomino Demontis, 72 anni, muore travolto dal suo stesso mezzo sulla SS 128 bis, in territorio di Pattada.

A un dolore atroce se ne aggiunge dell'altro: lo scorso lunedì la tragica notizia era giunta dal Comune di San Severo, nel Foggiano, dove Marrone, 23 anni, prestava servizio. Dopo aver perso il controllo dell'auto era uscito fuori strada rimanendo vittima del violento impatto.

Una terribile fatalità è invece costate la vita al camionista, già morto all'arrivo dei soccorsi. Così un'altra tragedia sconvolge ulteriormente l’inquietudine di una comunità ancora avvolta dal lutto, poche ore prima dell'ultimo saluto al carabiniere 23enne.

Una settimana di lacrime e dolore per Buddusò e per la Sardegna intera, che si unisce nel ricordo delle due vittime, Sebastiano e Giacomino, e nel cordoglio verso le sfortunate famiglie.