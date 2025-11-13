È stato identificato e denunciato il presunto autore di un furto avvenuto nei giorni scorsi in un’azienda agricola del territorio di Usellus. I Carabinieri della Stazione locale, insieme ai colleghi di Asuni e Ruinas, al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Compagnia di Mogoro, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Oristano un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di furto aggravato.

L’indagine è partita dalla denuncia del titolare dell’azienda agricola, che aveva segnalato il furto di attrezzature e materiali di lavoro. Grazie all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate nel paese, i militari sono riusciti a risalire all’identità del sospettato. Durante la perquisizione personale e domiciliare, l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di parte della refurtiva, successivamente restituita al legittimo proprietario.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. “La tempestività della denuncia e l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza moderni ed efficienti – ha dichiarato il colonnello Steven Chenet – sono strumenti fondamentali per individuare rapidamente gli autori dei reati e garantire la sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro”.

Negli ultimi mesi, i Carabinieri della provincia di Oristano hanno intensificato i servizi di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione ai reati contro il patrimonio e allo spaccio di sostanze stupefacenti. I risultati ottenuti, evidenzia il Comando, confermano l’efficacia delle strategie messe in campo e la centralità della collaborazione con la comunità locale nel contrasto alla criminalità.