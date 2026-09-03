Emergono dettagli sempre più inquietanti dall’omicidio-suicidio avvenuto lungo il cavalcavia dell’autostrada A1, tra Croci di Calenzano e Barberino del Mugello, in direzione Bologna. Lorena Isceri, 47 anni, sarebbe stata gettata di sotto dall’ex compagno, Federico Vella, 36 anni, prima che anche lui si lanciasse nel vuoto. I corpi dei due fiorentini sono stati rinvenuti sotto un viadotto.

Il dramma si è consumato nella giornata di oggi, 3 settembre. L’uomo ha aspettato che la donna rientrasse a casa per poi immobilizzarla, picchiarla e legarla all'interno del garage, infilandola poi nel bagagliaio dell'auto. Chiusa dentro, Lorena è riuscita a trovare il cellulare dello stesso Vella, riposto in uno zaino, e ha allertato un amico e il 112, chiedendo aiuto e fornendo le informazioni utili alla propria geolocalizzazione.

Gli agenti, tracciando il segnale telefonico, sono riusciti a raggiungere la vettura. Quando la polizia è arrivata, la coppia si trovava fuori dall'auto; vedendo le forze dell'ordine avvicinarsi, il 36enne ha preso la donna e l'ha scaraventata dal cavalcavia, per poi gettarsi a sua volta. Inutili i tentativi di rianimazione.

Sui social, l'uomo — impiegato in un autonoleggio — aveva pubblicato un messaggio: «Addio a tutti», con la frase «Ti voglio abbastanza bene da non parlarti quando potrei ferirti». La vittima lavorava invece nel settore marketing per una società di veterinari.