Anche il centrodestra ha sciolto le riserve: il candidato sindaco per le elezioni di giugno a Quartu Sant'Elena sarà l'ex assessore regionale dell'Ambiente Marco Porcu (Fdi). Il nome era trapelato nei giorni scorsi e c'era stato qualche malumore all'interno della coalizione più sulle modalità di scelta che sul nome. Ma ora è arrivata l’ufficialità.

Sono tre in corsa per la fascia tricolore: oltre Porcu, l'attuale sindaco Graziano Milia con Rinascita Quartu e Roberto Matta alla guida della lista civica Turismo e progresso.

"La coalizione di centrodestra, civica e autonomista - si legge in una nota - sceglie con chiarezza la strada della coerenza e della trasparenza, presentandosi con la propria identità e con un progetto politico riconoscibile e condiviso. Al contrario, c'è chi preferisce nascondere i simboli dei partiti dietro liste civiche di facciata: una scelta che solleva una domanda semplice, ma decisiva, sulla credibilità di un progetto i cui protagonisti sembrano non voler rappresentare fino in fondo ciò che sono. Da parte nostra si guarda a tutte quelle vere forze civiche che si ritengono alternative al centrosinistra mascherato".

La coalizione, continua il comunicato, "si presenta unita, con una proposta chiara: dare a Quartu Sant'Elena un'amministrazione capace, moderna e all'altezza delle aspettative dei cittadini".

Il Psd'Az è conteso: "Guardiamo con rispetto e attenzione alla proposta politica del Partito Sardo d'Azione, guidato da Christian Solinas, e auspichiamo che possa ritrovare una naturale collocazione all'interno del perimetro del centrodestra. Allo stesso tempo, non può non colpire come il cosiddetto campo largo sembri oggi pronto ad accoglierlo a braccia aperte, mettendo in evidenza tutte le contraddizioni di un'alleanza costruita più su equilibri politici che su una reale coerenza di visione".