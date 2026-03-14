A Siamaggiore nasce la lista civica “Insieme per Siamaggiore e Pardu Nou”, che si presenterà alle prossime elezioni amministrative con Federico Erdas candidato alla carica di sindaco, con l’obiettivo di promuovere un percorso di sviluppo per la comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, il dialogo costruttivo e la valorizzazione delle risorse del territorio.

Il gruppo è composto da persone che hanno già maturato esperienza amministrativa nel Consiglio e nella Giunta comunale, affiancate da nuove figure che portano entusiasmo, competenze professionali e un forte impegno nella vita sociale, culturale e sportiva del paese.

Federico Erdas, quarantacinquenne imprenditore locale, ha già ricoperto incarichi amministrativi nel Comune, tra cui quelli di vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici. La candidatura nasce dalla volontà del gruppo di offrire alla comunità una proposta amministrativa fondata su impegno, responsabilità e attenzione concreta ai bisogni del territorio.

Il programma della lista affronta diverse tematiche ritenute centrali per il futuro della comunità: il potenziamento dei servizi ai cittadini e l’attenzione alla salute pubblica, il sostegno agli studenti e la creazione di opportunità di lavoro per i giovani, la valorizzazione dell’agricoltura locale, il miglioramento della sicurezza stradale e la promozione delle comunità energetiche per favorire la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico.

Tra gli obiettivi figurano inoltre la riduzione dei tributi comunali attraverso una gestione efficiente delle risorse, la promozione di iniziative per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto, il miglioramento del servizio dell’ecocentro e il rafforzamento della trasparenza amministrativa.

Particolare attenzione è dedicata anche alla pianificazione urbanistica e alla gestione del rischio idrogeologico -soprattutto per la borgata agricola di Pardu Nou-con l’obiettivo di promuovere interventi di mitigazione del rischio e favorire nuove opportunità di sviluppo per il territorio nelle aree gravate dai vincoli militari.

"Crediamo fermamente che la partecipazione dei cittadini rappresenti il cuore della democrazia. Per questo motivo l’intento è quello di costruire un percorso condiviso basato sull’ascolto, responsabilità e impegno concreto per il futuro di Siamaggiore e Pardu Nou".