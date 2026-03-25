"La candidatura italiana del progetto Einstein Telescope è un grande evento: la Sardegna si è portata avanti e ha già dato il suo ok alla parte approvativa, per un progetto che può cambiare non solo l'aspetto scientifico ma anche economico e sociale del nostro territorio".

Durante il recente evento al Parlamento europeo denominato 'Einstein Telescope', la presidente della regione Sardegna, Alessandra Todde, ha annunciato che l'Isola si candida, insieme alla Sassonia, a ospitare il nuovo Einstein Telescope, un innovativo osservatorio di onde gravitazionali.

"Vogliamo dare il massimo valore e importanza all'iniziativa, convinti che questa sia la strada per creare sviluppo e futuro nelle regioni", ha precisato l'eurodeputato del Movimento 5 stelle Gaetano Pedullà.

"Unendo le forze attorno al Telescopio Einstein, riaffermiamo la capacità dell'Europa di plasmare il proprio futuro attraverso la cooperazione, la scienza e un obiettivo comune", ha evidenziato la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini nel video messaggio proiettato all'evento.

A sottolineare l'importanza del progetto europeo dell'Einstein Telescope è stato infine l'Ambasciatore d'Italia in Belgio Federica Favi, che ha spiegato come "il Belgio potrebbe essere un nostro competitor per ospitare il sito, ma tengo a sottolineare che questo spirito di competitività sta diventando un elemento non di divisione, ma di collaborazione".