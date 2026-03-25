“La condivisione di programmazione e di intenti per il futuro dei sardi ancora una volta viene schiacciata dalla presunzione della maggioranza”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Franco Mula, che questo pomeriggio, sostenuto da tutto il Gruppo Fratelli d’Italia, ha abbandonato i lavori della IV commissione “Governo del territorio, ambiente, infrastrutture e mobilità”.

“Come gruppo Fratelli d’Italia è stata chiesta la convocazione della commissione via pec per avere risposte in merito a un verbale fatto dalla guardia forestale per quanto riguarda gli incendi” dichiara Mula. Un problema molto sentito dalla popolazione sarda, in vista della prossima stagione in arrivo.

“Il ‘silenzio assordante’ della maggioranza e la noncuranza delle problematiche poste in essere è disarmante, ma lo è ancora di più quando il silenzio riguarda svariate richieste fatte dalla minoranza” continua Mula.

Altra occasione in cui i consiglieri della commissione non hanno avuto risposte riguarda la fusione degli aeroporti. “In ambedue le occasioni abbiamo chiesto che venisse in commissione l’assessore competente in modo da poter rendere edotta la commissione su quali fossero i programmi posti in essere e quali manovre adottare per salvaguardare i beni di tutti i sardi, prima che questi temi possano approdare in aula senza essere stati condivisi da tutti” spiega Mula.

“Ancora una volta non ci hanno considerato, e non ci è stata data la possibilità di rispondere. Siamo stati costretti, nostro malgrado, in segno di protesta, ad abbandonare i lavori della commissione”, aggiunge.

“Quando capiranno che la condivisione di intenti è nell’interesse di tutti i sardi e si decideranno ad avere un comportamento meno arrogante noi siamo ben disposti a riprendere i lavori perché il benessere di tutta la popolazione è il nostro obiettivo primario” conclude Mula.