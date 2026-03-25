"Saluto tutti e tutte, dopo l’esperienza da Commissario straordinario che mi ha permesso già di conoscere criticità e opportunità di questa Azienda, rientro da Direttore Generale. Sarò molto disponibile a creare un dialogo continuo con tutte le OO.OO. e per questo ho voluto incontrarvi tutti".

Con queste parole il neo manager della Asl n. 8 Aldo Atzori ha voluto salutare tutte le sigle sindacali nel corso di un incontro caratterizzato da un clima di serenità alle soglie del nuovo triennio di collaborazione reciproca. “È un incontro tra le parti, che non vuole interferire con i tavoli di contrattazione poiché ritengo importante un dialogo con tutte le sigle – ha aggiunto il DG. – È fondamentale vedere tutti gli aspetti, non solo quelli contrattuali per far funzionare l’Azienda".

"Abbiamo una grande responsabilità organizzativa per i prossimi tre anni, nel garantire condizioni lavorative migliori ma anche migliore qualità dei servizi sanitari per i cittadini - ha detto ancora Atzori -. Come saprete, sono state assunte 460 figure professionali dal mese di maggio 2025 a oggi, e il PNRR ci permetterà di assumere altro personale, ovviamente a raggiungimento degli obiettivi”. “Oltre alle Case di comunità, é nostro compito attivare gli ospedali di comunità assegnati alla nostra Asl, uno al PO Binaghi e uno al PO Marino. É importante costruire insieme un percorso, affrontando insieme le criticità organizzative, per realizzare questi obiettivi".

Da parte di tutte le sigle sindacali, in attesa dell’apertura dei tavoli di contrattazione nei prossimi giorni, gli auguri di buon lavoro al manager e ai suoi collaboratori, Laura Balata, direttrice amministrativa, e Alessandro Coni, direttore sanitario.