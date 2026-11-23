Un'automobile ha preso fuoco questa mattina, intorno alle 8, lungo la strada statale 131, al chilometro 145+900 in direzione Sassari. Sul posto è intervenuta la squadra 7A dei Vigili del Fuoco, impegnata nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza del veicolo.

Per consentire ai soccorritori di lavorare in sicurezza, la carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico per circa mezz'ora. Una volta completato l'intervento e domate le fiamme, la circolazione è stata ripristinata regolarmente.

Sul luogo dell'incendio è intervenuta anche la Polizia di Macomer, che si è occupata della gestione della viabilità e degli accertamenti di competenza.