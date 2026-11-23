Le auto che circolano in Sardegna hanno un'età media di 13 anni e 6 mesi, in aumento dell'1,4% rispetto allo scorso anno. Un dato che colloca l'Isola al terzo posto in Italia per anzianità del parco auto, a pari merito con Puglia e Molise. Eppure, nonostante il rischio maggiore di guasti legato a vetture più datate, il 42,8% degli automobilisti sardi viaggia senza una copertura di assistenza stradale.

I dati emergono da uno studio di Facile.it, che evidenzia anche una situazione diffusa a livello nazionale. Una recente indagine commissionata dalla società ha infatti rilevato che nell'ultimo anno 11,7 milioni di automobilisti italiani sono rimasti a piedi a causa di un guasto alla propria vettura.

L'indagine ha approfondito anche le principali cause dei problemi meccanici, le modalità con cui gli automobilisti hanno affrontato gli imprevisti e i costi sostenuti per rimettere in strada i veicoli. Un quadro che riporta l'attenzione sui rischi legati alla circolazione con auto sempre più anziane e sulla necessità di tutelarsi in caso di emergenza.