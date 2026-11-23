Garantire a tutti i pazienti oncologici le stesse possibilità di accesso ai farmaci innovativi, senza differenze legate alla Regione di residenza. È la richiesta dell'Aiom, l'Associazione italiana di oncologia medica, che lancia un appello per accelerare l'iter nazionale di disponibilità di daraxonrasib, la nuova terapia mirata contro il tumore del pancreas.

«I farmaci salvavita contro il cancro devono essere disponibili in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. È importante definire subito un iter nazionale per evitare che singole iniziative regionali, come sta avvenendo in queste settimane per l'accesso a daraxonrasib, la nuova terapia mirata contro il tumore del pancreas, creino disparità territoriali». A sottolinearlo è Massimo Di Maio, presidente nazionale Aiom, preoccupato che le iniziative delle singole amministrazioni possano tradursi in disuguaglianze per i malati.

Il riferimento è alla Lombardia, che ha autorizzato l'Asst di Lecco ad acquistare il farmaco negli Stati Uniti per una giovane donna con adenocarcinoma pancreatico metastatico.

L'Aiom aveva già chiesto lo scorso settembre all'azienda produttrice Revolution Medicines di attivare un programma di uso compassionevole, per consentire la somministrazione gratuita prima dell'approvazione. La terapia ha successivamente ottenuto il via libera della Commissione europea. Ora si attende la conclusione della trattativa tra Aifa e azienda per la rimborsabilità in Italia.

«In una situazione clinica dalla prognosi sfidante come il tumore del pancreas metastatico, i pazienti non possono aspettare», avverte Di Maio, chiedendo tempi rapidi anche per la disponibilità nelle singole Regioni. Il tema è stato inserito nel Manifesto nazionale per la lotta contro il tumore del pancreas, consegnato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l'incontro al Quirinale del 19 novembre.