Potrebbe arrivare prima, ma al massimo entro trenta giorni si conoscerà il verdetto della Corte d’appello di Cagliari sul ricorso presentato dalla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, contro l’ordinanza-ingiunzione di decadenza emessa ai primi di gennaio 2025 dal collegio di garanzia elettorale. Il provvedimento era legato a presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali.

L’udienza, durata poco più di un’ora, si è chiusa con la camera di consiglio del collegio presieduto da Emanuela Cugusi, che dopo aver ascoltato le parti si è ritirato per decidere. Nel corso della discussione, i legali della governatrice hanno richiamato le recenti pronunce della Consulta, sostenendo che avrebbero definitivamente chiarito il quadro normativo. In particolare, l’avvocato Giuseppe Macciotta ha ribadito che le decisioni della Corte Costituzionale avrebbero di fatto “chiuso il caso”:

"Le due sentenze della Corte Costituzionale hanno fatto chiarezza sulla illegittimità dell'estensione del provvedimento della sentenza del tribunale, quindi dell'allargamento a contestare una fattispecie che il Collegio di Garanzia aveva espressamente escluso dalla contestazione - ha chiarito al termine l'avvocato Giuseppe Macciotta -. Quindi il tema della decadenza per mancato deposito del rendiconto è stato introdotto dal tribunale, a nostro sommesso avviso, totalmente ingiustamente. E la Corte ha ricondotto il tutto nel perimetro di correttezza. La parte dell'ordinanza che parla di decadenza è illegittima perché ha sottratto ai poteri di quell'organo, la possibilità di dichiarare la decadenza".

Di segno opposto la posizione dell’avvocato e docente universitario Riccardo Fercia, inizialmente indicato dal collegio di garanzia quale rappresentante nella causa e poi revocato, senza che venisse nominato un sostituto. "La Corte Costituzionale non ha determinato alcuna ipotesi di cessazione della materia del contendere perché ha semplicemente proceduto a una riformulazione della motivazione dell'ordinanza confermandola", ha detto.

Fercia ha escluso di voler fare “profezie” sull’esito del giudizio, ma ha aggiunto che "da professore universitario sono scientificamente convinto che la sentenza di primo grado vada confermata". Ora la parola passa alla Corte d’appello, chiamata a pronunciarsi su un caso che continua ad avere rilevanti ricadute politiche e istituzionali in Sardegna.