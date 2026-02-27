Un nome che è carezza e promessa insieme. Il pastificio “Oasi” da oggi si chiamerà “Oasi Annalisa”. Una scelta voluta dalla famiglia per custodire, ogni giorno, il ricordo di Annalisa Fois, scomparsa lo scorso 9 febbraio dopo una lunga e coraggiosa lotta contro il tumore.

Annalisa, 47 anni, era molto più di un’imprenditrice. Madre di quattro figli, moglie, donna sempre sorridente e lavoratrice instancabile, nel 2003 aveva scelto di scommettere su se stessa aprendo la sua attività. Un laboratorio della pasta fresca nato dal coraggio e dalla determinazione, diventato negli anni punto di riferimento per Putifigari e per il territorio, capace di portare oltre i confini il profumo della tradizione e l’autenticità dei sapori sardi.

Oggi, accanto alla ferita, c’è anche una scelta che parla di continuità e di forza. A raccontarla è la sindaca di Putifigari, Antonella Contini: “La nostra comunità si stringe attorno a una famiglia che ha trasformato il dolore in coraggio e la memoria in futuro".

Dopo la scomparsa della cara Annalisa, il suo amato pastificio Oasi della Pasta Fresca rinasce con un nuovo nome: Oasi Annalisa. Una scelta che non è solo un omaggio, ma una promessa. La promessa di custodire e portare avanti il sacrificio, la passione e la determinazione con cui Annalisa ha costruito la sua azienda, giorno dopo giorno - scrive la prima cittadina -. Grazie al suo instancabile lavoro, il nome di Putifigari ha varcato i confini territoriali, portando con sé il profumo della tradizione, l’autenticità dei sapori e l’orgoglio della nostra terra. Annalisa non ha solo creato un’attività: ha costruito un simbolo di identità e di appartenenza".

La sindaca promette: "Alla famiglia che oggi raccoglie il suo testimone voglio dire, a nome di tutta l’Amministrazione e della comunità: non siete soli. Avete dietro di voi un paese intero che crede nel vostro impegno e che continuerà a sostenervi. Portare avanti Oasi Annalisa significa continuare a raccontare una storia fatta di sacrificio, qualità e amore per il proprio lavoro.

"Il ricordo di Annalisa vivrà in ogni sfoglia tirata a mano, in ogni seadas preparato con cura, in ogni cliente che varcherà quella porta. E vivrà soprattutto nella forza con cui avete scelto di andare avanti. Putifigari è orgogliosa di voi. Avanti, con la stessa forza, la stessa passione, lo stesso sorriso", conclude Antonella Contini.

“Oasi Annalisa” non è soltanto un nuovo nome. È un gesto d’amore. È la volontà di continuare un percorso iniziato con sacrificio e passione. È la dimostrazione che, in un piccolo paese, la memoria non resta chiusa nel dolore, ma si trasforma in forza condivisa.

VIDEO