Operazione di controllo della pesca nelle prime ore del mattino di oggi da parte del personale della Direzione Marittima di Cagliari, impegnato in un’attività finalizzata al contrasto della pesca illegale.

Le verifiche si sono concentrate sulla commercializzazione all’ingrosso di prodotti ittici, sia locali sia di importazione. Nel corso dei controlli, i militari della Guardia Costiera hanno sequestrato circa 70 chili di prodotto ittico commercializzato in modo non conforme alla normativa, in quanto privo della documentazione di tracciabilità.

Ai due esercenti commerciali coinvolti (un vettore e il titolare di un box ittico), oltre al sequestro del prodotto ittico, sono state comminate sanzioni amministrative per un ammontare totale pari ad € 3.000 euro in conformità con quanto previsto dalla normativa sulla pesca.

Successivamente, sempre all’interno del mercato ittico all’ingrosso, i militari hanno rinvenuto circa 30 chili di gambero rosso non dichiarato al momento dello sbarco da parte di un motopesca della marineria locale. L’accertamento ha comportato una sanzione amministrativa di 2.000 euro a carico del comandante dell’unità da pesca.

Le attività sono state svolte in sinergia con la Polizia Municipale e i Carabinieri. I controlli della Guardia Costiera proseguiranno nell’ambito delle ordinarie attività istituzionali della Direzione Marittima di Cagliari.